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Зеленський підписав низку рішень РНБО щодо оборонного бюджету на 2025 рік

2 жовтня 2024 19:20
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Оборонний бюджет України на 2025 рік — Зеленський затвердив рішення РНБО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила низку рішень щодо оборонного бюджету на 2025 рік. У середу, 2 жовтня, їх було затверджено.

Про це йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського №683/2024.

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РНБО ухвалила низку рішень, які передбачають доручення Кабміну щодо видатків у проєкті держбюджету за статтями, пов'язаними із забезпеченням нацбезпеки та оборони.

Таким чином, уряд має, зокрема, закласти в проєкт держбюджету фінансові ресурси на національну безпеку та оборону в обсязі не менше 26,3% ВВП.

"Фінансування потреб сектору безпеки та оборони має становити не менше 2 223 042,4 млн гривень", — йдеться в указі.

Крім того, у 2025 році мають бути збільшені витрати на оборону з урахуванням військово-політичної ситуації, а також забезпечено першочергове фінансування для розвитку сектору безпеки за стандартами НАТО та ЄС, підтримка та збільшення здібностей ЗСУ та захист об'єктів критичної інфраструктури.

В указі також йдеться про те, що уряд має вжити заходів для забезпечення своєчасного фінансування на виплату грошового забезпечення військових, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських та забезпечити інформування апарату РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки та оборони.

Також органам сектору безпеки та оборони доручено:

  • посилити контроль за використанням бюджетних коштів та забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів;
  • забезпечити контроль за виконанням умов та строків виконання держконтрактів на закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

При цьому Мінфін, згідно з рішенням РНБО, має забезпечити своєчасне фінансування видатків на оборону.

держбюджет на 2025 рік
Указ президента України. Фото: скриншот

Нагадаємо, член бюджетного комітету Верховної Ради Павло Фролов заявив, що у новому держбюджеті поки не закладені кошти на розвиток чи будівництво нових атомних електростанцій. За його словами, наразі всі гроші спрямовують на війну.

Він також заявив, що змінами до нового бюджету передбачене зменшення коштів на держуправління. За його словами, збільшення видатків на чиновників неприйнятне.

Володимир Зеленський Верховна Рада держбюджет РНБО оборонна сфера указ

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