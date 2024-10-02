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Зеленский подписал ряд решений СНБО по оборонному бюджету на 2025 год

2 октября 2024 19:20
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Оборонный бюджет Украины на 2025 год — Зеленский утвердил решение СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год. В среду, 2 октября, они были утверждены.

Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского №683/2024.

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СНБО принял ряд решений, которые предусматривают поручение Кабмину относительно расходов в проекте госбюджета по статьям, связанным с обеспечением нацбезопасности и обороны.

Таким образом, правительство должно, в частности, заложить в проект госбюджета финансовые ресурсы на национальную безопасность и оборону в объеме не менее 26,3% ВВП.

"Финансирование потребностей сектора безопасности и обороны должно составлять не менее 2 223 042,4 млн гривен", — говорится в указе.

Кроме того, в 2025 году должны быть увеличены расходы на оборону с учетом военно-политической ситуации, а также обеспечено первоочередное финансирование для развития сектора безопасности по стандартам НАТО и ЕС, поддержка и увеличение способностей ВСУ и защита объектов критической инфраструктуры.

В указе также говорится о том, что правительство должно принять меры для обеспечения своевременного финансирования на выплату денежного обеспечения военных, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, и обеспечить информирование аппарата СНБО ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны.

Также органам сектора безопасности и обороны поручено:

  • усилить контроль за использованием бюджетных средств и обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;
  • обеспечить контроль за выполнением условий и сроков выполнения госконтрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения.

При этом Минфин, согласно решению СНБО, должен обеспечить своевременное финансирование расходов на оборону.

госбюджет на 2025 год
Указ президента Украины. Фото: скриншот

Напомним, член бюджетного комитета Верховной Рады Павел Фролов заявил, что в новом госбюджете пока не заложены средства на развитие или строительство новых атомных электростанций. По его словам, все деньги направляют на войну.

Он также заявил, что изменениями в новый бюджет предусмотрено уменьшение средств госуправления. По его словам, увеличение расходов на чиновников неприемлемо.

Владимир Зеленский Верховная Рада госбюджет СНБО оборонная сфера указ

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