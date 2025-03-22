Президент України відвідує Донецьку область. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів". Крім того, під час свого візиту на Донеччину, глава держави вручив захисникам нагороди.

Про це лідер України повідомив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 22 березня.

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Зеленський поспілкувався з оборонцями Покровська

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ", заслухав доповіді та відзначив воїнів нагородами.

В.о. командира Юрій Мадяр доповів про оборону Покровського напрямку, зокрема про оперативну обстановку, про те, як виконують завдання бригади, що належать до складу групи, про наміри російських окупантів, їхні сили та засоби.

Під час свого візиту на Донеччину глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Зеленський відвідав Донеччину. Фото: ОПУ

Крім того, Зеленський також зустрівся з Ахіллесом, Хасаном, Вересом та Земляком — командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ. Президент ознайомився з першими результатами роботи проєкту під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших напрямках.

Сторони обговорили подальший розвиток та масштабування проєкту, фінансування та дерегуляцію для більшої самостійності підрозділів.

Зеленський відвідав Донеччину. Фото: ОПУ

Раніше ми повідомляли, що Зеленський прибув на Донеччину, де поспілкувався з військовими біля легендарної стели.

Нагадаємо, раніше Президент України відповів, скількох українців вдалося повернути з російського полону за час війни. Зеленський наголосив, що Україна поверне всіх громадян.