Президент Украины посещает Донецкую область. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил защитников Покровска и пообщался с командирами "Линии дронов". Кроме того, во время своего визита в Донецкую область, глава государства вручил защитникам награды.

Об этом лидер Украины сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 22 марта.

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Зеленский посетил Донецкую область. Фото: ОПУ

Зеленский пообщался с защитниками Покровска

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск", заслушал доклады и отметил воинов наградами.

И.о. командира Юрий Мадяр доложил об обороне Покровского направления, в частности, об оперативной обстановке, о том, как выполняют задачи бригады, которые входят в состав группы, о намерениях российских оккупантов, их силах и средствах.

Во время своего визита в Донецкую область глава государства отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

Зеленский посетил Донецкую область. Фото: ОПУ

Кроме того, Зеленский также встретился с Мадьяром, Ахиллесом, Хасаном, Вересом и Земляком — командирами "Линии дронов", объединившей лучшие беспилотные подразделения ВСУ. Президент ознакомился с первыми результатами работы проекта во время операции на Курщине, а также на Донецком и других направлениях.

Стороны обсудили дальнейшее развитие и масштабирование проекта, финансирование и дерегуляцию для большей самостоятельности подразделений.

Зеленский посетил Донецкую область. Фото: ОПУ

Ранее мы сообщали, что Зеленский прибыл в Донецкую область, где пообщался с военными у легендарной стелы.

Напомним, ранее Президент Украины ответил, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена за время войны. Зеленский подчеркнул, что Украина вернет всех граждан.