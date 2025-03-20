Під час відвідування найбільшого укриття у Гельсінкі Зеленський підписав документ про коаліцію укриттів

Зеленський відвідав найбільше укриття Гельсінкі — що відомо
Під час своєї робочої поїздки до Фінляндії президент України Володимир Зеленський відвідав найбільше укриття столиці країни. Він тако повідомив про підписання важливих тематичних договорів з Фінляндією.
Про це Володимир Зеленський проінформував у своєму Telegram.
Які документи підписав Зеленський у Фінляндії
Під час поїздки Зеленський разом зі своїм фінським колегою Александром Стуббом відвідав найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити 6 тис. людей.
"Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. І сьогодні наші країни підписали документ про наміри, яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту. Це дуже важливо", — зазначив Володимир Зеленський.
Президент заявив, що Україна працює над тим, щоб безпечних місць та укриттів у нашій державі ставало більше. І це обовʼязково буде. Зеленський також подякував Фінляндії, усім партнерам, хто підтримує коаліцію.
Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб вручив українському лідеру Володимиру Зеленському почесний подарунок — Великий хрест ордена Білої Троянди.
Також Олена Зеленська зустрілась з першою леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб. Дружина українського президента розповіла подробиці розмови.
Читайте Новини.LIVE!