Під час відвідування найбільшого укриття у Гельсінкі Зеленський підписав документ про коаліцію укриттів

Володимир Зеленський у найбільшому у Фінляндії укритті. Фото: Скриншот

Під час своєї робочої поїздки до Фінляндії президент України Володимир Зеленський відвідав найбільше укриття столиці країни. Він тако повідомив про підписання важливих тематичних договорів з Фінляндією.

Про це Володимир Зеленський проінформував у своєму Telegram.

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Під час поїздки Зеленський разом зі своїм фінським колегою Александром Стуббом відвідав найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити 6 тис. людей.



"Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. І сьогодні наші країни підписали документ про наміри, яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту. Це дуже важливо", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що Україна працює над тим, щоб безпечних місць та укриттів у нашій державі ставало більше. І це обовʼязково буде. Зеленський також подякував Фінляндії, усім партнерам, хто підтримує коаліцію.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб вручив українському лідеру Володимиру Зеленському почесний подарунок — Великий хрест ордена Білої Троянди.

Також Олена Зеленська зустрілась з першою леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб. Дружина українського президента розповіла подробиці розмови.