Во время посещения крупнейшего укрытия в Хельсинки Зеленский подписал документ о коалиции укрытий

Владимир Зеленский в самом большом в Финляндии укрытии. Фото: Скриншот

Во время своей рабочей поездки в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский посетил самое большое укрытие столицы страны. Он также сообщил о подписании важных тематических договоров с Финляндией.

Об этом Владимир Зеленский проинформировал в своем Telegram.

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Во время поездки Зеленский вместе со своим финским коллегой Александром Стуббом посетил самое большое укрытие в Хельсинки, способное вместить 6 тыс. человек.



"Финляндия имеет очень хороший опыт в строительстве гражданских укрытий. И сегодня наши страны подписали документ о намерениях, которым начинается создание коалиции укрытий гражданской защиты. Это очень важно", — отметил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что Украина работает над тем, чтобы безопасных мест и укрытий в нашем государстве становилось больше. И это обязательно будет. Зеленский также поблагодарил Финляндию, всех партнеров, кто поддерживает коалицию.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб вручил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому почетный подарок - Большой крест ордена Белой Розы.

Также Елена Зеленская встретилась с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб. Супруга украинского президента рассказала подробности разговора.