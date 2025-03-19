Зеленському вручили орден Білої Троянди у Фінляндії

Зеленський отримав орден Білої Троянди від глави Фінляндії
Президент Фінляндії Александр Стубб вручив українському лідеру Володимиру Зеленському почесний подарунок. Глава держави отримав Великий хрест ордена Білої Троянди.
Про це Александр Стубб повідомив у середу, 19 березня.
Зеленському вручили орден Білої Троянди
"Сьогодні я вручив Президенту України Володимиру Зеленському Великий хрест з коміром ордена Білої Троянди Фінляндії за боротьбу за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", — зазначив Стубб.
Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський прибув з візитом у Фінляндію разом з першою леді. Президент поспілкувався з Александром Стуббом щодо двосторонньої співпраці.
Також Олена Зеленська зустрілась з першою леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб. Дружина українського президента розповіла подробиці розмови.
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