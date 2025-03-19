Зеленському вручили орден Білої Троянди у Фінляндії

Александр Стубб вручає Володимиру Зеленському Великий хрест ордена Білої Троянди. Фото: X/Alexander Stubb

Президент Фінляндії Александр Стубб вручив українському лідеру Володимиру Зеленському почесний подарунок. Глава держави отримав Великий хрест ордена Білої Троянди.

Про це Александр Стубб повідомив у середу, 19 березня.

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"Сьогодні я вручив Президенту України Володимиру Зеленському Великий хрест з коміром ордена Білої Троянди Фінляндії за боротьбу за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", — зазначив Стубб.

Повідомлення Стубба. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський прибув з візитом у Фінляндію разом з першою леді. Президент поспілкувався з Александром Стуббом щодо двосторонньої співпраці.

Також Олена Зеленська зустрілась з першою леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб. Дружина українського президента розповіла подробиці розмови.