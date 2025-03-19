Зеленський у Фінляндії — про що вдалося домовитись із Александром Стубб

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Президент України Володимир Зеленський відвідав Фінляндію, де зустрівся з президентом Александром Стуббом. Під час переговорів обговорювалися ключові питання двосторонньої співпраці, зокрема оборонна підтримка та інвестиції у промисловість України.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зустріч Володимира Зеленського та Александра Стубба — ключові домовленості

За словами Зеленського, Україна готова до спільного виробництва з усіма партнерами, які справді допомагають у посиленні обороноздатності країни.

"Під час візиту до Фінляндії обговорили разом із президентом Александром Стуббом ключові питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Звісно, фокус на оборонній підтримці та інвестиціях у нашу промисловість. Українська позиція незмінна, ми готові до взаємовигідного спільного виробництва з усіма партнерами, хто справді допомагає", — повідомив Володимир Зеленський.

Зустріч Александра Стубба та Володимира Зеленського. Фото: Офіс президента України

Окрему увагу приділили гарантіям безпеки, ролі Фінляндії у їх забезпеченні, а також європейській та євроатлантичній інтеграції України. Також Зеленський повідомив, що між країнами було підписано документ про запуск Коаліції укриттів цивільного захисту, що допоможе захистити населення від російських атак.

"Поки Путін продовжує бити по нашій інфраструктурі, маємо робити все для захисту наших людей. І ми вдячні Фінляндії за цю ініціативу", — сказав Зеленський.

Зеленський поінформував Стубба про ситуацію на Курському напрямку

Зеленський також прокоментував ситуацію на Курському напрямку, зазначивши, що жодного оточення українських сил немає і ЗСУ виконують поставлені завдання відповідно до потреб країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, що Фінляндія допомагатиме Україні будувати оборонні споруди.

Своєю чергою, президент Фінляндії Александр Стубб дав оцінку українським військам.

Також глава Фінляндії прокоментував ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні.