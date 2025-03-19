Зеленский в Финляндии — о чем удалось договориться с Александром Стуббом

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Финляндию, где встретился с президентом Александром Стуббом. Во время переговоров обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в частности оборонная поддержка и инвестиции в промышленность Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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По словам Зеленского, Украина готова к совместному производству со всеми партнерами, которые действительно помогают в усилении обороноспособности страны.

"Во время визита в Финляндию обсудили вместе с президентом Александром Стуббом ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Конечно, фокус на оборонной поддержке и инвестициях в нашу промышленность. Украинская позиция неизменна, мы готовы к взаимовыгодному совместному производству со всеми партнерами, кто действительно помогает", — сообщил Владимир Зеленский.

Встреча Александра Стубба и Владимира Зеленского. Фото: Офис президента Украины

Отдельное внимание уделили гарантиям безопасности, роли Финляндии в их обеспечении, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также Зеленский сообщил, что между странами был подписан документ о запуске Коалиции укрытий гражданской защиты, что поможет защитить население от российских атак.

"Пока Путин продолжает бить по нашей инфраструктуре, должны делать все для защиты наших людей. И мы благодарны Финляндии за эту инициативу", — сказал Зеленский.

Зеленский проинформировал Стубба о ситуации на Курском направлении

Зеленский также прокомментировал ситуацию на Курском направлении, отметив, что никакого окружения украинских сил нет, и ВСУ выполняют поставленные задачи в соответствии с потребностями страны.

Напомним, Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, что Финляндия будет помогать Украине строить оборонительные сооружения.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб дал оценку украинским войскам.

Также глава Финляндии прокомментировал инициативу американского президента Дональда Трампа о прекращении огня в Украине.