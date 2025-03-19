Припинення вогню між Україною та Росією — позиція Фінляндії

Зустріч Володимира Зеленського та Александра Стубби. Фото: скриншот

Президент Фінляндії Александр Стубба заявив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне. Він додав, що слід продовжувати чинити тиск на Кремль, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

Про це йшлося на спільній пресконференції Володимира Зеленського та Александра Стубби.

Читайте також:

Президент Фінляндії висловився щодо ініціативи Трампа про перемир'я в Україні

"Ми маємо вчиняти тиск на Росію, щоб забезпечити їхню присутність за столом перемовин", – наголосив Александр Стубба.

Говорячи про телефонну розмову президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, яка відбулася 18 березня, фінський лідер зазначив, що це був крок до повного безумовного припинення вогню.

Він наголосив, що Україна є частиною Європи і він сподівається, що "скоро ми будемо разом в ЄС і НАТО".

"Трамп хоче зупинити вбивства, це правильно", – підкреслив президент Фінляндії, коментуючи ініціативу американського лідера.

Також Александр Стубба додав, що перший крок в досягненні миру — припинення вогню.

"Росія має довести, що хоче миру", — висловився він.

Окрім того, Александр Стубба сказав, що наразі Збройні сили України є найсильнішими та найсучаснішими військами Європі і Фінляндії є чому повчитися.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський коментував, чи готова Росія до припинненя вогню.

Своєю чергою Володимир Путін назвав умови за яких готовий припинити вогонь.