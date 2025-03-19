Прекращение огня между Украиной и Россией — позиция Финляндии

Президент Финляндии прокомментировал инициативу Трампа по миру
Президент Финляндии Александр Стубба заявил, что безусловное прекращение огня между Украиной и Россией неприемлемо. Он добавил, что следует продолжать оказывать давление на Кремль, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.
Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Стуббы.
Президент Финляндии высказался относительно инициативы Трампа о перемирии в Украине
"Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить их присутствие за столом переговоров", — подчеркнул Александр Стубба.
Говоря о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, который состоялся 18 марта, финский лидер отметил, что это был шаг к полному безусловному прекращению огня.
Он подчеркнул, что Украина является частью Европы и он надеется, что "скоро мы будем вместе в ЕС и НАТО".
"Трамп хочет остановить убийства, это правильно", — подчеркнул президент Финляндии, комментируя инициативу американского лидера.
Также Александр Стубба добавил, что первый шаг в достижении мира - прекращение огня.
"Россия должна доказать, что хочет мира", — высказался он.
Кроме того, Александр Стубба сказал, что сейчас Вооруженные силы Украины являются самыми сильными и современными войсками Европы и Финляндии есть чему поучиться.
Напомним, ранее Владимир Зеленский комментировал, готова ли Россия к прекращению огня.
В свою очередь Владимир Путин назвал условия при которых готов прекратить огонь.
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