Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский получил орден Белой Розы от главы Финляндии arrow

Зеленский получил орден Белой Розы от главы Финляндии

19 марта 2025 22:33
Ольга Антоновская - редактор
Зеленскому вручили орден Белой Розы в Финляндии
Александр Стубб вручает Владимиру Зеленскому Большой крест ордена Белой Розы. Фото: X/Alexander Stubb
Ольга Антоновская - редактор

Президент Финляндии Александр Стубб вручил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому почетный подарок. Глава государства получил Большой крест ордена Белой Розы.

Об этом Александр Стубб сообщил в среду, 19 марта.

Читайте также:

Зеленскому вручили орден Белой Розы

"Сегодня я вручил Президенту Украины Владимиру Зеленскому Большой крест с воротником ордена Белой Розы Финляндии за борьбу за независимость, суверенитет и территориальную целостность", — отметил Стубб.

Стубб вручив Зеленському орден
Сообщение Стубба. Фото: скриншот

Напомним, глава государства Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию вместе с первой леди. Президент пообщался с Александром Стуббом по двустороннему сотрудничеству.

Также Елена Зеленская встретилась с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб. Жена украинского президента рассказала подробности разговора.

Владимир Зеленский Украина Финляндия награда Александр Стубба
Реклама
Реклама
Реклама