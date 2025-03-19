Зеленскому вручили орден Белой Розы в Финляндии

Александр Стубб вручает Владимиру Зеленскому Большой крест ордена Белой Розы. Фото: X/Alexander Stubb

Президент Финляндии Александр Стубб вручил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому почетный подарок. Глава государства получил Большой крест ордена Белой Розы.

Об этом Александр Стубб сообщил в среду, 19 марта.

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"Сегодня я вручил Президенту Украины Владимиру Зеленскому Большой крест с воротником ордена Белой Розы Финляндии за борьбу за независимость, суверенитет и территориальную целостность", — отметил Стубб.

Сообщение Стубба. Фото: скриншот

Напомним, глава государства Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию вместе с первой леди. Президент пообщался с Александром Стуббом по двустороннему сотрудничеству.

Также Елена Зеленская встретилась с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб. Жена украинского президента рассказала подробности разговора.