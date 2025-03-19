Зеленскому вручили орден Белой Розы в Финляндии

Зеленский получил орден Белой Розы от главы Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб вручил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому почетный подарок. Глава государства получил Большой крест ордена Белой Розы.
Об этом Александр Стубб сообщил в среду, 19 марта.
Зеленскому вручили орден Белой Розы
"Сегодня я вручил Президенту Украины Владимиру Зеленскому Большой крест с воротником ордена Белой Розы Финляндии за борьбу за независимость, суверенитет и территориальную целостность", — отметил Стубб.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию вместе с первой леди. Президент пообщался с Александром Стуббом по двустороннему сотрудничеству.
Также Елена Зеленская встретилась с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб. Жена украинского президента рассказала подробности разговора.
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