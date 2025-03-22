Зеленський відвідав 59 ОШБр. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. Під час візиту він заслухав доповідь про обстановку та відзначив воїнів державними нагородами.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 22 березня.

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Зеленський відвідав 59-ту бригаду безпілотних систем

Командир 59-ї ОШББС Богдан Шевчук доповів про обстановку в смузі відповідальності бригади та взаємодію із сусідніми підрозділами. Окремо Президент заслухав доповідь про застосування безпілотних систем, засобів РЕБ, роботизованих комплексів. Бригада має власне виробництво цих систем та активно впроваджує інноваційні технології.

Володимир Зеленський відзначив присутніх воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і передав нагороди іншим військовослужбовцям бригади.

Зеленський відвідав 59 ОШБр. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

"Дякую за цю можливість нагородити вас особисто, подякувати від України, від усіх українців. Дякую за захист нашої держави — за те, що стоїте стійко, міцно. Ми бажаємо здоров’я вашим рідним, близьким — це дуже важливо, — вам усім. Бажаємо перемоги. Дякую за службу", — сказав Президент.

Зеленський також поспілкувався з командирами підрозділів. Зокрема, мовилося про набір і навчання нових пілотів, а також про думки військових щодо необхідних гарантій безпеки для України. Командири озвучили потреби в окремих типах озброєння й техніки.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів". Крім того, під час свого візиту на Донеччину, глава держави вручив захисникам нагороди.

Також ми писали, що глава держави прибув на Донеччину, де поспілкувався з військовими біля легендарної стели.