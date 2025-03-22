Зеленский посетил 59 ОШБр. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка. Во время визита он заслушал доклад об обстановке и отметил воинов государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 22 марта.

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Зеленский посетил 59 ОШБр. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Зеленский посетил 59-ю бригаду беспилотных систем

Командир 59-й ОШББС Богдан Шевчук доложил об обстановке в полосе ответственности бригады и взаимодействие с соседними подразделениями. Отдельно Президент заслушал доклад о применении беспилотных систем, средств РЭБ, роботизированных комплексов. Бригада имеет собственное производство этих систем и активно внедряет инновационные технологии.

Владимир Зеленский отметил присутствующих воинов орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и передал награды другим военнослужащим бригады.

Зеленский посетил 59 ОШБр. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

"Спасибо за эту возможность наградить вас лично, поблагодарить от Украины, от всех украинцев. Спасибо за защиту нашего государства — за то, что стоите стойко, крепко. Мы желаем здоровья вашим родным, близким - это очень важно, — вам всем. Желаем победы. Спасибо за службу", — сказал Президент.

Зеленский также пообщался с командирами подразделений. В частности, речь шла о наборе и обучении новых пилотов, а также о мнениях военных относительно необходимых гарантий безопасности для Украины. Командиры озвучили потребности в отдельных типах вооружения и техники.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил защитников Покровска и пообщался с командирами "Линии дронов". Кроме того, во время своего визита в Донецкую область, глава государства вручил защитникам награды.

Также мы писали, что глава государства прибыл в Донецкую область, где пообщался с военными у легендарной стелы.