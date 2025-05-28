Зеленський сьогодні зустрінеться з Мерцом у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: ОПУ

У середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Німеччини. Під час перебування у Німеччині лідер України зустрінеться із канцлером Фрідріхом Мерцом.

Про це інформує Sky News.

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У середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Берлін для переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в межах його прагнення зміцнити підтримку з боку союзників України та зусиль, спрямованих на закінчення повномасштабної війни.

За даними Sky News, зустріч Зеленського з Мерцом запланована приблизно на 12 годину дня за місцевим часом (о 13:00 за Києвом).

"У центрі уваги візиту буде підтримка України з боку Німеччини, а також зусилля, спрямовані на припинення вогню", — заявив речник німецького уряду.

Зазначається, що це відбувається після того, як Мерц оголосив у понеділок, що Німеччина та інші основні союзники зняли обмеження на діапазон озброєнь, які постачаються в Україну для боротьби з Росією.

"Більше не існує жодних обмежень на дальність дії зброї, що постачається в Україну — ні британцями, ні французами, ні нами, ні американцями", — заявив Мерц.

Нагадаємо, що нещодавно Фрідріх Мерц заявив, що повномасштабна війна в Україні швидко не завершиться.

Також канцлер ФРН заявив про зняття союзниками обмеження для України щодо застосування зброї.