Зеленский сегодня встретится с Мерцом в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: ОПУ

В среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Германию. Во время пребывания в Германии лидер Украины встретится с канцлером Фридрихом Мерцом.

Об этом информирует Sky News.

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В среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в рамках его стремления укрепить поддержку со стороны союзников Украины и усилий, направленных на окончание полномасштабной войны.

По данным Sky News, встреча Зеленского с Мерцом запланирована примерно на 12 часов дня по местному времени (в 13:00 по Киеву).

"В центре внимания визита будет поддержка Украины со стороны Германии, а также усилия, направленные на прекращение огня", — заявил представитель немецкого правительства.

Отмечается, что это происходит после того, как Мерц объявил в понедельник, что Германия и другие основные союзники сняли ограничения на диапазон вооружений, поставляемых в Украину для борьбы с Россией.

"Больше не существует никаких ограничений на дальность действия оружия, поставляемого в Украину — ни британцами, ни французами, ни нами, ни американцами", — заявил Мерц.

Напомним, что недавно Фридрих Мерц заявил, что полномасштабная война в Украине быстро не завершится.

Также канцлер ФРГ заявил о снятии союзниками ограничения для Украины по применению оружия.