Зеленський відреагував на перші бої між ЗСУ і солдатами КНДР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перші сутички між українськими захисниками та солдатами з Північної Кореї. Він наголосив, що їх участь у війні відкриває нову сторінку нестабільності на міжнародній арені світу.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 5 листопада.

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"Хочу подякувати всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північнокорейських солдатів. І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні", — повідомив президент.

Глава держави нагадав, що терор, поширюваний Російською Федерацією, може поширюватись як вірус, якщо не зустрічає належного опору.

"Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна разом зі світом має зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни став програшним для держави-агресора.

"І для нього, і для Північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає!", — резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, що у Курській області у Росії відбулося перше бойове зіткнення український військових та солдатів Північної Кореї. Росія озброїла північнокорейських військових чималою кількістю зброї.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії становить близько 11 тисяч осіб.