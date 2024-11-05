Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первые стычки между украинскими защитниками и солдатами из Северной Кореи. Он подчеркнул, что их участие в войне открывает новую страницу нестабильности на международной арене мира.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 5 ноября.

Читайте также:

Зеленский о северокорейских солдатах

"Хочу поблагодарить всех в мире, кто отреагировал на появление в России северокорейских солдат. И кто отреагировал не только словами, но и готовит через это ответные действия в поддержку нашей защиты здесь, в Украине", — сообщил президент.

Глава государства напомнил, что террор, распространяемый Российской Федерацией, может распространяться как вирус, если не встречает должного сопротивления.

"Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным. Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с миром должна сделать все, чтобы этот российский шаг по расширению войны стал проигрышным для государства-агрессора.

"И для него, и для Северной Кореи. Спасибо всем, кто помогает!" — резюмировал президент.

Ранее мы сообщали, что в Курской области в России произошло первое боевое столкновение украинских военных и солдат Северной Кореи. Россия вооружила северокорейских военных немалым количеством оружия.

Напомним, Зеленский заявил, что численность северокорейских войск в Курской области России составляет около 11 тысяч человек.