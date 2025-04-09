Зеленський прокоментував останні атаки РФ на Україну

Зеленський відреагував на останні удари РФ по Україні
Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні атаки російських окупантів на Україну та розповів про наслідки. Також він акцентував на постійних загрозах застосування балістичного озброєння з боку Росії, які виникають останніми днями.
Свій коментар глава держави опублікував у середу, 9 квітня, у Telegram.
Зеленський про останні атаки РФ на Україну
Президент зазначив, що лише за сьогодні уже вдруге через загрозу російської балістики в більшості областей України та в Києві лунала повітряна тривога. Зокрема, він нагадав, що протягом дня росіяни завдали нових ударів бомбами й ракетами по Сумщині та Донеччині.
За даними лідера України, за цю добу російські загарбники вже застосували проти цивільного населення 55 ударних дронів, більшість — "Шахеди".
Відтак, були цілеспрямовані удари по Дніпру і Харкову, по громадах Сумської та Донецької областей. Внаслідок атаки РФ пошкоджені звичайні будинки, цивільна інфраструктура: магазини, амбулаторія, газопровід.
"На жаль, значна кількість постраждалих. Одинадцять людей були доставлені в лікарні в Дніпрі та Харкові. На Донеччині, у Краматорську, від російського удару отримала поранення дитина — дівчинка, 11 років їй. У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни ударили скидом FPV-дрона по будівлі селищної ради прямо під час видачі гуманітарки. Усім надається необхідна допомога", — поінформував президент.
А також наголосив, що Україна потребує підтримки партнерів, щоб врятувати якомога більше людей від постійних ударів РФ. Зеленський зауважив, що "війна не стихає від розмов і заяв". Він нагадав, що Кремль ігнорує будь-яку дипломатію.
"Збільшення тиску на Росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну", — резюмував глава держави.
Нагадаємо, що нещодавно Зеленський повідомив подробиці взяття в полон китайських військових. Він розповів, що українські воїни вступили в бій з шістьма солдатами з Китаю на Донеччині.
Раніше ми інформували, що 8 квітня стало відомо, що воїни ЗСУ взяли в полон двох китайських військових на території України.
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