Зеленський прокоментував останні атаки РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні атаки російських окупантів на Україну та розповів про наслідки. Також він акцентував на постійних загрозах застосування балістичного озброєння з боку Росії, які виникають останніми днями.

Свій коментар глава держави опублікував у середу, 9 квітня, у Telegram.

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Президент зазначив, що лише за сьогодні уже вдруге через загрозу російської балістики в більшості областей України та в Києві лунала повітряна тривога. Зокрема, він нагадав, що протягом дня росіяни завдали нових ударів бомбами й ракетами по Сумщині та Донеччині.

За даними лідера України, за цю добу російські загарбники вже застосували проти цивільного населення 55 ударних дронів, більшість — "Шахеди".

Відтак, були цілеспрямовані удари по Дніпру і Харкову, по громадах Сумської та Донецької областей. Внаслідок атаки РФ пошкоджені звичайні будинки, цивільна інфраструктура: магазини, амбулаторія, газопровід.

"На жаль, значна кількість постраждалих. Одинадцять людей були доставлені в лікарні в Дніпрі та Харкові. На Донеччині, у Краматорську, від російського удару отримала поранення дитина — дівчинка, 11 років їй. У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни ударили скидом FPV-дрона по будівлі селищної ради прямо під час видачі гуманітарки. Усім надається необхідна допомога", — поінформував президент.

А також наголосив, що Україна потребує підтримки партнерів, щоб врятувати якомога більше людей від постійних ударів РФ. Зеленський зауважив, що "війна не стихає від розмов і заяв". Він нагадав, що Кремль ігнорує будь-яку дипломатію.

"Збільшення тиску на Росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну", — резюмував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський повідомив подробиці взяття в полон китайських військових. Він розповів, що українські воїни вступили в бій з шістьма солдатами з Китаю на Донеччині.

Раніше ми інформували, що 8 квітня стало відомо, що воїни ЗСУ взяли в полон двох китайських військових на території України.