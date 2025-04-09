Зеленский прокомментировал последние атаки РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последние атаки российских оккупантов на Украину и рассказал о последствиях. Также он акцентировал на постоянных угрозах применения баллистического вооружения со стороны России, которые возникают в последние дни.

Свой комментарий глава государства опубликовал в среду, 9 апреля, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о последних атаках РФ на Украину

Президент отметил, что только за сегодня уже второй раз из-за угрозы российской баллистики в большинстве областей Украины и в Киеве звучала воздушная тревога. В частности, он напомнил, что в течение дня россияне нанесли новые удары бомбами и ракетами по Сумской и Донецкой области.

По данным лидера Украины, за эти сутки российские захватчики уже применили против гражданского населения 55 ударных дронов, большинство — "Шахеды".

Следовательно, были целенаправленные удары по Днепру и Харькову, по общинам Сумской и Донецкой областей. В результате атаки РФ повреждены обычные дома, гражданская инфраструктура: магазины, амбулатория, газопровод.

"К сожалению, значительное количество пострадавших. Одиннадцать человек были доставлены в больницы в Днепре и Харькове. В Донецкой области, в Краматорске, от российского удара получил ранения ребенок — девочка, 11 лет ей. В поселке Белый Колодец Харьковской области россияне ударили сбросом FPV-дрона по зданию поселкового совета прямо во время выдачи гуманитарки. Всем оказывается необходимая помощь", — проинформировал президент.

А также подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке партнеров, чтобы спасти как можно больше людей от постоянных ударов РФ. Зеленский отметил, что "война не стихает от разговоров и заявлений". Он напомнил, что Кремль игнорирует любую дипломатию.

"Увеличение давления на Россию нужно, чтобы удары прекратились. И это зависит от решений Соединенных Штатов, Европы, всех партнеров в мире, которые действительно стремятся остановить войну", — резюмировал глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что недавно Зеленский сообщил подробности взятия в плен китайских военных. Он рассказал, что украинские воины вступили в бой с шестью солдатами из Китая в Донецкой области.

Ранее мы информировали, что 8 апреля стало известно, что воины ВСУ взяли в плен двух китайских военных на территории Украины.