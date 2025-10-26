Зеленський: у Києві триває ліквідація наслідків атаки Росії

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки, унаслідок якої загинули троє людей і десятки отримали поранення, серед них діти. Росія випустила понад 100 дронів по території України, завдавши масштабних руйнувань у кількох районах столиці.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 26 жовтня.

Володимир Зеленський заявив, що внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки в кількох районах Києва. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Президент наголосив, що Росія продовжує системно бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись знищити звичайне життя українців.

"На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти", — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що цього тижня Росія здійснила тисячі атак по Україні, застосувавши різні типи озброєння — від дронів до керованих авіабомб і ракет. Лише за сім днів противник випустив близько 1200 ударних дронів, понад 1360 авіабомб та більше 50 ракет.

Президент також повідомив про прогрес у санкційній політиці: Євросоюз ухвалив 19-й пакет обмежень проти Росії, а США запровадили нові санкції щодо її нафтової галузі. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку, але наголосив, що цього недостатньо для зупинки агресора. Україна розраховує на узгодження санкційних дій у межах "Великої сімки" та інших союзників.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії, показавши наслідки ворожого обстрілу.

Раніше ми також інформували, що Зеленський оголосив про історичну угоду зі Швецією щодо передачі Україні винищувачів JAS 39 Gripen, яка має зміцнити українські Повітряні сили та стати частиною системи безпекових гарантій держави.