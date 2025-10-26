Видео
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на ночной удар по столице

Зеленский отреагировал на ночной удар по столице

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 09:28
обновлено: 10:02
Зеленский: в Киеве продолжается ликвидация последствий атаки России
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки, в результате которой погибли три человека и десятки получили ранения, среди них дети. Россия выпустила более 100 дронов по территории Украины, нанеся масштабные разрушения в нескольких районах столицы.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 26 октября.

Читайте также:

Массированная атака на Киев: погибшие, раненые и сотни дронов

Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки повреждены жилые дома в нескольких районах Киева. На местах ударов работают спасатели, медики и коммунальные службы. Президент подчеркнул, что Россия продолжает системно бить по гражданской инфраструктуре, пытаясь уничтожить обычную жизнь украинцев.

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что на этой неделе Россия осуществила тысячи атак по Украине, применив различные типы вооружения — от дронов до управляемых авиабомб и ракет. Только за семь дней противник выпустил около 1200 ударных дронов, более 1360 авиабомб и более 50 ракет.

Президент также сообщил о прогрессе в санкционной политике: Евросоюз принял 19-й пакет ограничений против России, а США ввели новые санкции в отношении ее нефтяной отрасли. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку, но подчеркнул, что этого недостаточно для остановки агрессора. Украина рассчитывает на согласование санкционных действий в рамках "Большой семерки" и других союзников.

Напомним, что 25 октября президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России, показав последствия вражеского обстрела.

Ранее мы также информировали, что Зеленский объявил об историческом соглашении со Швецией о передаче Украине истребителей JAS 39 Gripen, которая должна укрепить украинские Воздушные силы и стать частью системы гарантий безопасности государства.

Владимир Зеленский Киев обстрелы дроны Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
