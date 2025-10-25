Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 25 октября, Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России на Украину. В частности, лидер показал последствия вражеского обстрела.

Соответствующие фото и видео глава государства опубликовал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Вертолет ликвидирует пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Зеленский об атаке РФ на Украину 25 октября

В ночь на 25 октября российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по территории Украины.

По информации Зеленского, этой ночью Россия атаковала Украину десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами.

Глава государства отметил, что был ракетный удар по Киеву. Известно, что, к сожалению, есть погибшие. Десятки людей пострадали.

Зеленский отметил, что почти каждая атака против украинского народа — это комбинированные удары с баллистикой.

По данным президента, только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

"Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса. Очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем мы говорили в последние дни.

Ни одна страна не должна оставаться наедине с таким злом. Нужно продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни.

"На российскую баллистику нужен ответ сильных государств в реальном сотрудничестве для защиты жизни", — резюмировал президент.

Ранее мы информировали, что в результате ночной атаки РФ на Киев 25 октября погибли два человека.

Также мы сообщали, что ночью 25 октября в Киеве раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали столицу баллистикой.