Зеленський відреагував на масовану атаку РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 25 жовтня, Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Україну. Зокрема, лідер показав наслідки ворожого обстрілу.

Відповідні фото та відео глава держави опублікував у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Гелікоптер ліквідовує пожежу внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Зеленський про атаку РФ на Україну 25 жовтня

У ніч проти 25 жовтня російські війська вкотре завдали масованого удару по території України.

За інформацією Зеленського, цієї ночі Росія атакувала Україну десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами.

Глава держави зазначив, що був ракетний удар по Києву. Відомо, що, на жаль, є загиблі. Десятки людей постраждали.

Зеленський зауважив, що майже кожна атака проти українського народу — це комбіновані удари з балістикою.

За даними президента, лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більш ніж 50 "Кинджалів".

"Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття. Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями.

Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України", — сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю.

"На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", — резюмував президент.

Раніше ми інформували, що внаслідок нічної атаки РФ на Київ 25 жовтня загинули двоє людей.

Також ми повідомляли, що вночі 25 жовтня у Києві лунали потужні вибухи — окупанти атакували столицю балістикою.