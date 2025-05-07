Зеленський висловився про атаку Росії 7 травня і звернувся до партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку Росії, яка в ніч проти 7 травня атакувала Україну. За словами глави держави, росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 безпілотники, половина з яких — ударні "шахеди". Над українським небом були також десятки інших дронів.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський звернувся до партнерів із закликом посилити тиск на Росію

Володимир Зеленський заявив, що столиця України були двічі під атаками. На жаль, внаслідок російських ударів є загиблі та поранені.

"Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок — дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі — жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", — висловився Зеленський.

Наслідки атак Росії у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники дістають тіло людини. Фото: ДСНС Запоріжжя

Окрім Києва, ударів зазнали Запорізька, Донецька, Житомирська, Херсонська та Дніпропетровська області. На усіх напрямках працювали рятувальники.

Особливо небезпечною ситуація стала на Сумщині: після удару по Великій Чернеччині російські війська почали скидати авіабомби під час проведення рятувальних робіт.

Президент наголосив, що лише реальне посилення міжнародного тиску на РФ і розширення санкцій можуть відкрити шлях до дипломатичних рішень.

"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", — висловився Зеленський.

Нагадаємо, вночі, 6 травня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи, з'явилась інформація, що під завалами будівель внаслідок атаки можуть бути люди. Станом на ранок 7 травня відомо про чотирьох поранених.

Також фоторепортер Новини.LIVE побував у Святошинському районі, де БпЛА "Шахед" влетів прямо у багатоповерхівку. Внаслідок цього виникла пожежа, загинули люди, є поранені.

Крім того, під атакою опинився Шевченківський район Києва. Уламки БпЛА впали на п'ятиповерховий будинок та вбили двох людей.