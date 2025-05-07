Зеленский высказался об атаке России 7 мая и обратился к партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку России, которая в ночь на 7 мая атаковала Украину. По словам главы государства, россияне выпустили четыре баллистические ракеты и 142 беспилотника, половина из которых — ударные "Шахеды". Над украинским небом были также десятки других дронов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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Владимир Зеленский заявил, что столица Украины были дважды под атаками. К сожалению, в результате российских ударов есть погибшие и раненые.

"Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро — дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие — женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким", — высказался Зеленский.

Последствия атак России в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели достают тело человека. Фото: ГСЧС Запорожье

Кроме Киева, ударам подверглись Запорожская, Донецкая, Житомирская, Херсонская и Днепропетровская области. По всем направлениям работали спасатели.

Особенно опасной ситуация стала на Сумщине: после удара по Великой Чернеччине российские войска начали сбрасывать авиабомбы во время проведения спасательных работ.

Президент подчеркнул, что только реальное усиление международного давления на РФ и расширение санкций могут открыть путь к дипломатическим решениям.

"Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", — высказался Зеленский.

Напомним, ночью, 6 мая, в Запорожье прогремели мощные взрывы, появилась информация, что под завалами зданий в результате атаки могут быть люди. По состоянию на утро 7 мая известно о четырех раненых.

Также фоторепортер Новини.LIVE побывал в Святошинском районе, где БпЛА "Шахед" влетел прямо в многоэтажку. В результате этого возник пожар, погибли люди, есть раненые.

Кроме того, под атакой оказался Шевченковский район Киева. Обломки БпЛА упали на пятиэтажный дом и убили двух человек.