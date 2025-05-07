Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя кількість постраждалих зросла

Зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
У вівторок, 6 травня, російські війська завдали масованого удару БпЛА по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла.
Про це інформує ДСНС.
Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих зросла
За інформацією ДСНС, внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 6 травня кількість постраждалих зросла.
Станом на 6:00 7 травня кількість травмованих зросла до 4 осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої конструкції будинку двох людей. Загальна кількість постраждалих уточнюється.
Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Усі пожежі, що сталися за кількома адресами, ліквідовані.
Внаслідок атаки зруйнований приватний житловий будинок, ще 11 — пошкоджені. Пошкоджені також 10 автомобілів та об’єкти інфраструктури.
Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 6 травня, російські окупанти атакували Запорізьку область.
Згодом ми інформували про подробиці атаки російських окупантів на Запоріжжя.
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