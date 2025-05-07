Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 6 травня, російські війська завдали масованого удару БпЛА по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла.

Про це інформує ДСНС.

Реклама

Читайте також:

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС/Telegram

Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих зросла

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 6 травня кількість постраждалих зросла.

Станом на 6:00 7 травня кількість травмованих зросла до 4 осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої конструкції будинку двох людей. Загальна кількість постраждалих уточнюється.

Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Усі пожежі, що сталися за кількома адресами, ліквідовані.

Внаслідок атаки зруйнований приватний житловий будинок, ще 11 — пошкоджені. Пошкоджені також 10 автомобілів та об’єкти інфраструктури.

Скриншот повідомлення ДСНС/Telegram

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 6 травня, російські окупанти атакували Запорізьку область.

Згодом ми інформували про подробиці атаки російських окупантів на Запоріжжя.