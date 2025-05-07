В результате атаки РФ на Запорожье количество пострадавших возросло

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 6 мая, российские войска нанесли массированный удар БпЛА по Запорожью. Вследствие вражеской атаки количество пострадавших возросло.

Об этом информирует ГСЧС.

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Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших возросло

По информации ГСЧС, в результате атаки РФ на Запорожье 6 мая количество пострадавших возросло.

По состоянию на 6:00 7 мая количество травмированных возросло до 4 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной конструкции дома двух человек. Общее количество пострадавших уточняется.

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из них один ребенок. Аварийно-спасательные работы на местах завершены. Все пожары, произошедшие по нескольким адресам, ликвидированы.

В результате атаки разрушен частный жилой дом, еще 11 — повреждены. Повреждены также 10 автомобилей и объекты инфраструктуры.

Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Ранее мы сообщали, что во вторник, 6 мая, российские оккупанты атаковали Запорожскую область.

Впоследствии мы информировали о подробностях атаки российских оккупантов на Запорожье.