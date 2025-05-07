В результате атаки РФ на Запорожье количество пострадавших возросло

Возросло количество пострадавших из-за атаки РФ на Запорожье
Во вторник, 6 мая, российские войска нанесли массированный удар БпЛА по Запорожью. Вследствие вражеской атаки количество пострадавших возросло.
Об этом информирует ГСЧС.
Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших возросло
По информации ГСЧС, в результате атаки РФ на Запорожье 6 мая количество пострадавших возросло.
По состоянию на 6:00 7 мая количество травмированных возросло до 4 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной конструкции дома двух человек. Общее количество пострадавших уточняется.
Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из них один ребенок. Аварийно-спасательные работы на местах завершены. Все пожары, произошедшие по нескольким адресам, ликвидированы.
В результате атаки разрушен частный жилой дом, еще 11 — повреждены. Повреждены также 10 автомобилей и объекты инфраструктуры.
Ранее мы сообщали, что во вторник, 6 мая, российские оккупанты атаковали Запорожскую область.
Впоследствии мы информировали о подробностях атаки российских оккупантов на Запорожье.
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