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Возросло количество пострадавших из-за атаки РФ на Запорожье

7 мая 2025 08:34
Евтушенко Алина - редактор
В результате атаки РФ на Запорожье количество пострадавших возросло
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Во вторник, 6 мая, российские войска нанесли массированный удар БпЛА по Запорожью. Вследствие вражеской атаки количество пострадавших возросло.

Об этом информирует ГСЧС.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших возросло

По информации ГСЧС, в результате атаки РФ на Запорожье 6 мая количество пострадавших возросло.

По состоянию на 6:00 7 мая количество травмированных возросло до 4 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной конструкции дома двух человек. Общее количество пострадавших уточняется.

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из них один ребенок. Аварийно-спасательные работы на местах завершены. Все пожары, произошедшие по нескольким адресам, ликвидированы.

В результате атаки разрушен частный жилой дом, еще 11 — повреждены. Повреждены также 10 автомобилей и объекты инфраструктуры.

Атака на Запоріжжя
Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Ранее мы сообщали, что во вторник, 6 мая, российские оккупанты атаковали Запорожскую область.

Впоследствии мы информировали о подробностях атаки российских оккупантов на Запорожье.

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