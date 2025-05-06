Обстріл Запорізької області 6 травня — які наслідки

Обстріл Запорізької області — під завалами перебувають люди
У вівторок, 6 травня, російські окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста сталася пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Що відомо про наслідки обстрілу Запорізької області
За даними Федорова, через атаку росіян у місті понівечені будівлі.
Він додав, що попередньо під завалами перебувають люди.
"Екстрені служби прямують на місця влучань", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти вдарили по ринку "Барабашово" в Харкові. Ворог зруйнував понад сто магазинів.
Крім того, загарбники атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина.
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