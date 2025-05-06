Обстріл Запорізької області 6 травня — які наслідки

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: відкриті джерела

У вівторок, 6 травня, російські окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста сталася пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Що відомо про наслідки обстрілу Запорізької області

За даними Федорова, через атаку росіян у місті понівечені будівлі.

Він додав, що попередньо під завалами перебувають люди.

"Екстрені служби прямують на місця влучань", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти вдарили по ринку "Барабашово" в Харкові. Ворог зруйнував понад сто магазинів.

Крім того, загарбники атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина.