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Обстріл Запорізької області — під завалами перебувають люди

6 травня 2025 22:58
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Запорізької області 6 травня — які наслідки
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: відкриті джерела
Анастасія Писаненко - редактор

У вівторок, 6 травня, російські окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста сталася пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Пости Івана Федорова. Фото: скриншот

Що відомо про наслідки обстрілу Запорізької області

За даними Федорова, через атаку росіян у місті понівечені будівлі.

Він додав, що попередньо під завалами перебувають люди.

"Екстрені служби прямують на місця влучань", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти вдарили по ринку "Барабашово" в Харкові. Ворог зруйнував понад сто магазинів.

Крім того, загарбники атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина. 

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