Обстрел Запорожской области 6 мая — каковы последствия

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: открытые источники

Во вторник, 6 мая, российские оккупанты атаковали Запорожскую область. В результате обстрела в одном из районов города произошел пожар.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Что известно о последствиях обстрела Запорожской области

По данным Федорова, из-за атаки россиян в городе пострадали здания.

Он добавил, что предварительно под завалами находятся люди.

"Экстренные службы направляются на места попаданий", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты ударили по рынку "Барабашово" в Харькове. Враг разрушил более ста магазинов.

Кроме того, захватчики атаковали Одесскую область. В результате обстрелов погиб человек.