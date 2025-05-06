Обстрел Запорожской области 6 мая — каковы последствия

Обстрел Запорожской области — под завалами находятся люди
Во вторник, 6 мая, российские оккупанты атаковали Запорожскую область. В результате обстрела в одном из районов города произошел пожар.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.
Что известно о последствиях обстрела Запорожской области
По данным Федорова, из-за атаки россиян в городе пострадали здания.
Он добавил, что предварительно под завалами находятся люди.
"Экстренные службы направляются на места попаданий", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты ударили по рынку "Барабашово" в Харькове. Враг разрушил более ста магазинов.
Кроме того, захватчики атаковали Одесскую область. В результате обстрелов погиб человек.
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