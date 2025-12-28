РФ завдала масованого удару по Україні на тлі переговорів — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані атаки з боку Росії на тлі переговорів. Глава держави зазначив, що триває один із найважливіших дипломатичних етапів, однак РФ не припиняє завдавати ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Про це президент написав у своєму Telegram у неділю, 28 грудня.

Зеленський відреагував на обстріли з боку Росії

Як повідомив президент, лише протягом минулого тижня російські війська застосували проти України понад 2100 ударних дронів, близько 800 КАБів та 94 ракети різного типу.

"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення — залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії", — наголосив Зеленський.

Головною ціллю окупантів залишається енергетична інфраструктура. Глава держави наголосив, що Україна потребує рішучих дій від партнерів та посилення санкцій.

"Буквально 24/7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання. Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на ЗАЕС було оголошено перемир'я між Росією та Україною. Воно необхідно для проведення ремонтних робіт на станції.

Крім того, Володимир Зеленський прибув до США на переговори з президентом Дональдом Трампом.