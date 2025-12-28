РФ нанесла массированный удар по Украине на фоне переговоров - Зеленский сделал заявление

Зеленский отреагировал на обстрелы РФ на фоне переговоров
Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 13:50
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки со стороны России на фоне переговоров. Глава государства отметил, что продолжается один из важнейших дипломатических этапов и уже в ближайшее время могут быть приняты ключевые решения. Однако РФ не прекращает наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины.
Новость дополняется...
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама