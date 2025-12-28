РФ нанесла массированный удар по Украине на фоне переговоров - Зеленский сделал заявление

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки со стороны России на фоне переговоров. Глава государства отметил, что продолжается один из важнейших дипломатических этапов и уже в ближайшее время могут быть приняты ключевые решения. Однако РФ не прекращает наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Новость дополняется...

Реклама