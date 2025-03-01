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Зеленський відповів на заклик сенатора Грема щодо відставки

1 березня 2025 01:51
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Зеленський заявив, що рішення про його відставку прийматиме лише народ України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Після суперечки президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, що українському лідеру треба або подати у відставку або змінитися. Глава української держави вже відреагував на цей заклик, зазначивши, що це вирішуватиме лише народ України.

Відповідна заява президента була сказана в інтерв'ю Fox News.

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"Це рішення може прийняти лише народ України", — заявив глава української держави.

Що передувало

У п'ятницю, 28 лютого, к Білому домі відбулася зустріч президентів США та України — Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Однак згодом між сторонами виник конфлікт через різне бачення ситуації в Україні. Зокрема, Трамп наполягає на тому, що спочатку має бути підписана мирна угода, і лише потім можна говорити про гарантії безпеки. Зеленський наполягає на іншому - спочатку гарантії безпеки, потім мирна угода. Також український президент зазначив, що Росію ніхто з 2014 року так і не зупинив.

Більш детально про суперечку лідерів — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що Трамп назвав умову, яка необхідна для поновлення переговорів із Зеленським. Зокрема, президент України має сказати, що хоче миру.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна президент відставка
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