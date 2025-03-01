Зеленський заявив, що рішення про його відставку прийматиме лише народ України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Після суперечки президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, що українському лідеру треба або подати у відставку або змінитися. Глава української держави вже відреагував на цей заклик, зазначивши, що це вирішуватиме лише народ України.

Відповідна заява президента була сказана в інтерв'ю Fox News.

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"Це рішення може прийняти лише народ України", — заявив глава української держави.

Що передувало

У п'ятницю, 28 лютого, к Білому домі відбулася зустріч президентів США та України — Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Однак згодом між сторонами виник конфлікт через різне бачення ситуації в Україні. Зокрема, Трамп наполягає на тому, що спочатку має бути підписана мирна угода, і лише потім можна говорити про гарантії безпеки. Зеленський наполягає на іншому - спочатку гарантії безпеки, потім мирна угода. Також український президент зазначив, що Росію ніхто з 2014 року так і не зупинив.

Більш детально про суперечку лідерів — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що Трамп назвав умову, яка необхідна для поновлення переговорів із Зеленським. Зокрема, президент України має сказати, що хоче миру.