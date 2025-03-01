Зеленский заявил, что решение о его отставке будет принимать только народ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

После спора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что украинскому лидеру надо или подать в отставку или измениться. Глава украинского государства уже отреагировал на этот призыв, отметив, что это будет решать только народ Украины.

Соответствующее заявление президента было сказано в интервью Fox News.

Читайте также:

Ответ Зеленского на призывы об отставке

"Это решение может принять только народ Украины", — заявил глава украинского государства.

Что предшествовало

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако впоследствии между сторонами возник конфликт из-за разного видения ситуации в Украине. В частности, Трамп настаивает на том, что сначала должно быть подписано мирное соглашение, и только потом можно говорить о гарантиях безопасности. Зеленский настаивает на другом — сначала гарантии безопасности, потом мирное соглашение. Также украинский президент отметил, что Россию никто с 2014 года так и не остановил.

Более детально о споре лидеров — читайте в материале Новости.LIVE.

Также мы писали, что Трамп назвал условие, которое необходимо для возобновления переговоров с Зеленским. В частности, президент Украины должен сказать, что хочет мира.