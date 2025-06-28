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Зеленський відповів на заяву Папи українською мовою

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Дата публікації: 28 червня 2025 21:29
Заява Папа Лева XIV до українців українською мовою — реакція президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти Що відповів Зеленський Папі Римському

Президент України Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за постійні молитви та підтримку нашої країни. Він заявив, що потрібен справедливий мир та повернення усіх українців додому.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Х 28 червня. 

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Що відповів Зеленський Папі Римському

Зеленський висловив вдячність Папі за постійні молитви та співчуття до України й нашого народу.

"Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир", — написав президент.

Він додав, що Україна буде дуже вдячною за його допомогу у поверненні всіх українців — дорослих та дітей, — яких утримують в російському полоні проти їхньої волі. 

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Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, напередодні Папа Римський зробив заяву українською. Він висловив близькість до стражденної України, дітей, молоді, літніх людей та сімей, які оплакують своїх близьких. 

Також раніше Ватикан висловив готовність прийняти можливі переговори щодо припинення війни.

Володимир Зеленський Папа Римський Україна полонені війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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