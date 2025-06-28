Папа Римський Лев XIV звернувся до українців українською мовою

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римський Лев XIV у суботу, 28 червня, зробив заяву українською мовою. За його словами, віра народу України наразі піддається важкому випробуванню.

Про це Папа Римський Лев XIV написав у соцмережі X.

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Папа Римський Лев XIV висловив близькість до стражденної України, дітей, молоді, літніх людей та сімей, які оплакують своїх близьких. За його словами, він поділяє біль за полонених та жертв війни.

"Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть", — додав він.

Допис Папи Римського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 червня Папа Римський Лев XIV провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним про війну.

Раніше Ватикан висловив готовність прийняти можливі переговори щодо припинення війни.