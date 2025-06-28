Папа Римский Лев XIV обратился к украинцам на украинском языке

Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римский Лев XIV в субботу, 28 июня, сделал заявление на украинском языке. По его словам, вера народа Украины сейчас подвергается тяжелому испытанию.

Об этом Папа Римский Лев XIV написал в соцсети X.

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Папа Римский Лев XIV выразил близость к страждущей Украине, детям, молодежи, пожилым людям и семьям, которые оплакивают своих близких. По его словам, он разделяет боль за пленных и жертв войны.

"Вера вашего народа сейчас подвергается тяжелому испытанию. Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарит нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть", — добавил он.

Пост Папы Римского. Фото: скриншот

Напомним, 4 июня Папа Римский Лев XIV провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным о войне.

Ранее Ватикан выразил готовность принять возможные переговоры по прекращению войны.