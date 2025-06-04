Путін поговорив з Папою Римським Львом XIV про війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

У середу, 4 червня, російський диктатор Володимир Путін провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Львом XIV. Головною темою бесіди стала війна Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Ваикану.

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У Ватикані повідомили, що під час телефонної розмови Папа Лев XIV і Путін обговорили низку тем, однак головний акцент був зроблений на війні в Україні та перспективах миру. Понтифік звернувся до Росії із закликом здійснити символічний крок, який міг би стати сигналом готовності до мирного врегулювання. Він також наголосив, що саме діалог є ключем до відновлення контакту між сторонами та пошуку реального виходу з конфлікту.

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"Було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Кремля зазначили, що Путін подякував Папі за "готовність сприяти врегулюванню ситуації" — як стверджується, на "нейтральній гуманітарній основі", без політичної заангажованості.

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Російський диктатор у розмові з Папою повторив тезу про буцімто "зацікавленість" Росії в мирному вирішенні конфлікту, при цьому вкотре заявив про необхідність "усунення першопричин" війни, не конкретизуючи, що саме він має на увазі.

Також Путін розповів Понтифіку про те, що, за його словами, вдалося досягти "конкретних домовленостей" під час останнього раунду переговорів — зокрема щодо обміну полоненими й тілами загиблих. Російський президент згадав і про "заходи", які начебто вживаються Москвою для повернення українських дітей до родин.

Окрім цього, Путін висунув чергові звинувачення на адресу Києва — мовляв, українські сили здійснюють атаки на цивільну інфраструктуру в Росії.

Також ми писали, що 4 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорили останні атаки України на російські військові аеродроми.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовження дипломатичних зустрічей у Стамбулі на технічному рівні, який не дає жодних результатів, є беззмістовним.