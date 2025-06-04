Путин поговорил с Папой Римским Львом XIV о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

В среду, 4 июня, российский диктатор Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Главной темой беседы стала война России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Ваикана.

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В Ватикане сообщили, что во время телефонного разговора Папа Лев XIV и Путин обсудили ряд тем, однако главный акцент был сделан на войне в Украине и перспективах мира. Понтифик обратился к России с призывом осуществить символический шаг, который мог бы стать сигналом готовности к мирному урегулированию. Он также подчеркнул, что именно диалог является ключом к восстановлению контакта между сторонами и поиску реального выхода из конфликта.

"Была обсуждена гуманитарная ситуация, необходимость содействия помощи там, где это необходимо, постоянные усилия по обмену пленными и ценность работы, которую в этом смысле выполняет кардинал Маттео Дзуппи", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что Путин поблагодарил Папу за "готовность способствовать урегулированию ситуации" — как утверждается, на "нейтральной гуманитарной основе", без политической ангажированности.

Российский диктатор в разговоре с Папой повторил тезис о якобы "заинтересованности" России в мирном разрешении конфликта, при этом в очередной раз заявил о необходимости "устранения первопричин" войны, не конкретизируя, что именно он имеет в виду.

Также Путин рассказал Понтифику о том, что, по его словам, удалось достичь "конкретных договоренностей" во время последнего раунда переговоров — в частности, по обмену пленными и телами погибших. Российский президент упомянул и о "мерах", которые якобы принимаются Москвой для возвращения украинских детей в семьи.

Кроме этого, Путин выдвинул очередные обвинения в адрес Киева — мол, украинские силы осуществляют атаки на гражданскую инфраструктуру в России.

Также мы писали, что 4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсудили последние атаки Украины на российские военные аэродромы.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение дипломатических встреч в Стамбуле на техническом уровне, который не дает никаких результатов, является бессмысленным.