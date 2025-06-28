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Зеленский ответил на заявление Папы на украинском языке

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Дата публикации 28 июня 2025 21:29
Заявление Папы Льва XIV к украинцам на украинском языке — реакция президента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Что ответил Зеленский Папе Римскому

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за постоянные молитвы и поддержку нашей страны. Он заявил, что нужен справедливый мир и возвращение всех украинцев домой.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Х 28 июня.

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Что ответил Зеленский Папе Римскому

Зеленский выразил благодарность Папе за постоянные молитвы и сочувствие к Украине и нашему народу.

"Вместе должны остановить эту своевольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. Нужен справедливый мир", — написал президент.

Он добавил, что Украина будет очень благодарна за его помощь в возвращении всех украинцев — взрослых и детей, — которых удерживают в российском плену против их воли.

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Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, накануне Папа Римский сделал заявление на украинском языке. Он выразил близость к страждущей Украине, детям, молодежи, пожилым людям и семьям, которые оплакивают своих близких.

Также ранее Ватикан выразил готовность принять возможные переговоры по прекращению войны.

Владимир Зеленский Папа Римский Украина пленные война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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