Заявление Папы Льва XIV к украинцам на украинском языке — реакция президента

Зеленский ответил на заявление Папы на украинском языке
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за постоянные молитвы и поддержку нашей страны. Он заявил, что нужен справедливый мир и возвращение всех украинцев домой.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Х 28 июня.
Что ответил Зеленский Папе Римскому
Зеленский выразил благодарность Папе за постоянные молитвы и сочувствие к Украине и нашему народу.
"Вместе должны остановить эту своевольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. Нужен справедливый мир", — написал президент.
Он добавил, что Украина будет очень благодарна за его помощь в возвращении всех украинцев — взрослых и детей, — которых удерживают в российском плену против их воли.
Напомним, накануне Папа Римский сделал заявление на украинском языке. Он выразил близость к страждущей Украине, детям, молодежи, пожилым людям и семьям, которые оплакивают своих близких.
Также ранее Ватикан выразил готовность принять возможные переговоры по прекращению войны.
Читайте Новини.LIVE!