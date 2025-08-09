Зеленський відреагував на бажання РФ розпоряджатись територіями України

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на бажання Росії розпоряджатись українськими територіями. За його словами, цього не станеться, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії та державі.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у суботу, 9 серпня.

Бажання РФ привласнити українські території

Зеленський зауважив, що тактику російського диктатора Володимира Путіна всі добре бачать. Лідер країни-терористки боїться санкцій та робить усе, аби зіскочити з них.

За словами Зеленського, Путін хоче обміняти паузу у війні на легалізацію окупації нашої землі.

"Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України", — наголосив глава держави.

Наразі російський диктатор хоче, аби йому пробачили захоплення:

півдня української Херсонщини;

Запоріжжя;

повної території Луганщини і Донеччини;

Криму.

Зеленський наголосив, що другу спробу поділу країни Україна не дасть.

"Знаючи Росію — де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. Партнери готові нам із цим допомагати", — зазначив він.

Глава держави подякував усім, хто сьогодні підтримав, хто бʼється заради нашої держави, хто працює заради України.

Він висловив вдячність кожному воїну, кожному українцю, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності.

"Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі", — додав Зеленський.

