Главная Новости дня Зеленский ответил на попытки РФ присвоить земли Украины

Зеленский ответил на попытки РФ присвоить земли Украины

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 22:34
Зеленский отреагировал на желание РФ распоряжаться территориями Украины
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на желание России распоряжаться украинскими территориями. По его словам, этого не произойдет, пока украинцы стоят бок о бок, помогают армии и государству.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в субботу, 9 августа.

Читайте также:

Желание РФ присвоить украинские территории

Зеленский отметил, что тактику российского диктатора Владимира Путина все хорошо видят. Лидер страны-террористки боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них.

По словам Зеленского, Путин хочет обменять паузу в войне на легализацию оккупации нашей земли.

"Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в  Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины", — подчеркнул глава государства.

Сейчас российский диктатор хочет, чтобы ему простили захват:

  • юга украинской Херсонщины;
  • Запорожья;
  • полной территории Луганщины и Донетчины;
  • Крыма.

Зеленский отметил, что вторую попытку разделения страны Украина не даст.

"Зная Россию — где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях. Мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам с этим помогать", — отметил он.

Глава государства поблагодарил всех, кто сегодня поддержал, кто сражается ради нашего государства, кто работает ради Украины.

Он выразил благодарность каждому воину, каждому украинцу, кто осознает, что независимость базируется на достоинстве.

"Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной. Российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, пока украинцы стоят бок о бок, помогают армии, помогают государству", — добавил Зеленский.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что российских оккупантов нельзя вознаграждать за развязывание войны.

Ранее Зеленский отметил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту. По его словам, ответ на территориальный вопрос есть в Конституции Украины.

Владимир Зеленский война Украина оккупация Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
