Україна
Зеленський відповів Лукашенку на запрошення українців до Білорусі

Зеленський відповів Лукашенку на запрошення українців до Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 18:13
Оновлено: 18:13
Зеленський відповів на пропозицію Лукашенка прийняти українців
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на заяву Олександра Лукашенка, який закликав українців переїжджати до Білорусі. Український лідер нагадав про його співучасть у війні Росії проти України.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 7 листопада.

Читайте також:

Зеленський висміяв "доброту" Лукашенка

"Лукашенко став дуже балакучим у медіа. Нам його доброта до українського народу, коли о четвертій ранку літають ракети, не потрібна", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що українці не забудуть, як саме з території Білорусі у 2022 році почався наступ російських військ і звідти прилітали ракети по українських містах.

"Якщо він думає, що своїми словами заговорить нашу пам’ять, то помиляється. Ми молоді люди, усе добре пам’ятаємо", — підкреслив президент.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко заявив — Україна нібито приречена на знищення як з боку Росії, так і з боку Заходу, який, за його словами, "бачить себе на заході Україні".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання Лукашенка про пропозицію щодо припинення війни з Росією.

Володимир Зеленський війна Олександр Лукашенко Білорусь війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
