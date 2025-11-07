Видео
Зеленский ответил Лукашенко на приглашение украинцев в Беларусь

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:13
обновлено: 20:22
Зеленский ответил на предложение Лукашенко принять украинцев
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление Александра Лукашенко, который призвал украинцев переезжать в Беларусь. Украинский лидер напомнил о его соучастии в войне России против Украины.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в пятницу, 7 ноября.

"Лукашенко стал очень разговорчивым в медиа. Нам его доброта к украинскому народу, когда в четыре утра летают ракеты, не нужна", — заявил Зеленский.

Он отметил, что украинцы не забудут, как именно с территории Беларуси в 2022 году началось наступление российских войск и оттуда прилетали ракеты по украинским городам.

"Если он думает, что своими словами заговорит нашу память, то ошибается. Мы молодые люди, все хорошо помним", — подчеркнул президент.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил — Украина якобы обречена на уничтожение как со стороны России, так и со стороны Запада, который, по его словам, "видит себя на западе Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание Лукашенко о предложении о прекращении войны с Россией.

Владимир Зеленский война Александр Лукашенко Беларусь война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
