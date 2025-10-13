Диктатор Беларуси считает, что без срочных переговоров с Путиным Украина будет уничтожена, причем будет участвовать и Запад.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко "очень взволнован" будущим Украины. Он предрекает ее уничтожение, как со стороны своего друга диктатора Путина, так и со стороны Европы, "которая видит себя на западе Украины". А еще Лукашенко заявил, что не боится Томагавков Трампа.

Все эти свои крокодиловы слезы "бацька" выплеснул на микрофон российского пропагандиста Павла Зарубина, являющегося персональным халдеем Путина и сопровождающего его повсюду, чтобы "документировать для потомков", сообщают Новини.LIVE.

Чем так "взволнован" Лукашенко

Если кратко, то белорусский диктатор считает, что существует реальная угроза исчезновения Украины как независимого государства в связи с военными успехами РФ. Правда никаких фактов "успехов РФ", как когда-то и всем известных "карт с четырьмя направлениями", он не предъявил.

Лукашенко считает, Владимиру Зеленскому срочно надо садиться за стол переговоров и договариваться с Путиным.

"И хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, поэтому надо сесть и договориться", — заявил диктатор Беларуси.

Также Лукашенко не забыл разыграть старую карту "раздела Украины". Он сказал, что западные соседи Украины могут стремиться к аннексии части ее территории.

Также печально известный "бацька" не боится американских Томагавков (хотя на него их тратить никто и не собирался). Лукашенко заявил, что его гордая республика имеет все возможности защититься от американских ракет.

