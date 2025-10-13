Видео
Дата публикации 13 октября 2025 06:53
Диктатор Беларуси считает, что без срочных переговоров с Путиным Украина будет уничтожена, причем будет участвовать и Запад.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко "очень взволнован" будущим Украины. Он предрекает ее уничтожение, как со стороны своего друга диктатора Путина, так и со стороны Европы, "которая видит себя на западе Украины". А еще Лукашенко заявил, что не боится Томагавков Трампа.

Все эти свои крокодиловы слезы "бацька" выплеснул на микрофон российского пропагандиста Павла Зарубина, являющегося персональным халдеем Путина и сопровождающего его повсюду, чтобы "документировать для потомков", сообщают Новини.LIVE.

Чем так "взволнован" Лукашенко

Если кратко, то белорусский диктатор считает, что существует реальная угроза исчезновения Украины как независимого государства в связи с военными успехами РФ. Правда никаких фактов "успехов РФ", как когда-то и всем известных "карт с четырьмя направлениями", он не предъявил.

Лукашенко считает, Владимиру Зеленскому срочно надо садиться за стол переговоров и договариваться с Путиным.

"И хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, поэтому надо сесть и договориться", — заявил диктатор Беларуси.

Также Лукашенко не забыл разыграть старую карту "раздела Украины". Он сказал, что западные соседи Украины могут стремиться к аннексии части ее территории.

Также печально известный "бацька" не боится американских Томагавков (хотя на него их тратить никто и не собирался). Лукашенко заявил, что его гордая республика имеет все возможности защититься от американских ракет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объяснил, куда направит ракеты Томагавк, если их передадут США. Президент Украины заверил, что будет бить только по военным целям оккупантов РФ.

Также украинский президент раскрыл процент эффективности дронов-перехватчиков ВСУ. Зеленский заявил, что это самый экономный способ противодействия вражеским беспилотникам.

Владимир Зеленский Александр Лукашенко владимир путин Беларусь война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
