Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл процент эффективности дронов-перехватчиков ВСУ

Зеленский раскрыл процент эффективности дронов-перехватчиков ВСУ

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 01:51
Дроны-перехватчики ВСУ уже способны сбивать 68% беспилотников РФ и это очень экономически эффективно по словам Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинские беспилотники-перехватчики демонстрируют высокую эффективность. Такие дроны — экономически самый эффективный способ сбивать беспилотники РФ.

Об этом украинский президент заявил в интервью Fox News, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какова эффективность украинских дронов-перехватчиков

Согласно заявлению Зеленского, что эффективность украинских беспилотников-перехватчиков ВСУ составляет уже 68%. Он подчеркнул, что это самый экономный способ противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам. Стоимость одного перехватчика составляет 3-5 тысяч долларов, тогда как один "Шахед" стоит 120-150 тысяч долларов. Для нейтрализации 500-600 дронов-камикадзе в сутки нужно около 1 000 перехватчиков.

Сейчас главной проблемой является отсутствие финансовых ресурсов для увеличения производства этих беспилотников частными компаниями. Президент выразил надежду, что эту проблему удастся решить.

"Но у нас нет средств, чтобы частные компании увеличили производство. Это проблема, но думаю, мы справимся", — сказал украинский президент.

Ранее в интервью Зеленский объяснил, куда направит ракеты Томагавк, если их передадут США. Президент Украины заверил, что будет бить только по военным целям оккупантов РФ.

Также украинский лидер заявил, что Россия тратит огромные средства на агрессию против Украины: более 350 млрд долларов ежегодно. Поэтому санкции остаются критически важными.

Владимир Зеленский беспилотники дроны война в Украине дрон-камикадзе
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации