Дроны-перехватчики ВСУ уже способны сбивать 68% беспилотников РФ и это очень экономически эффективно по словам Зеленского

Украинские беспилотники-перехватчики демонстрируют высокую эффективность. Такие дроны — экономически самый эффективный способ сбивать беспилотники РФ.

Какова эффективность украинских дронов-перехватчиков

Согласно заявлению Зеленского, что эффективность украинских беспилотников-перехватчиков ВСУ составляет уже 68%. Он подчеркнул, что это самый экономный способ противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам. Стоимость одного перехватчика составляет 3-5 тысяч долларов, тогда как один "Шахед" стоит 120-150 тысяч долларов. Для нейтрализации 500-600 дронов-камикадзе в сутки нужно около 1 000 перехватчиков.

Сейчас главной проблемой является отсутствие финансовых ресурсов для увеличения производства этих беспилотников частными компаниями. Президент выразил надежду, что эту проблему удастся решить.

"Но у нас нет средств, чтобы частные компании увеличили производство. Это проблема, но думаю, мы справимся", — сказал украинский президент.

