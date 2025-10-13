Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський розкрив процент ефективності дронів-перехоплювачів ЗСУ

Зеленський розкрив процент ефективності дронів-перехоплювачів ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 01:51
Дрони-перехоплювачі ЗСУ вже здатні збивати 68% безпілотників РФ і це дуже економічно ефективно за словами Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Українські безпілотники-перехоплювачі демонструють високу ефективність. Такі дрони — економічно найефективніший спосіб збивати безпілотники РФ.

Про це український президент заявив в інтерв'ю Fox News, передають Новини.LIVE

Читайте також:

Яка ефективність українських дронів-перехоплювачів

Згідно із заявою Зеленського, що ефективність українських безпілотників-перехоплювачів ЗСУ становить вже 68%. Він підкреслив, що це найекономніший спосіб протидії ворожим безпілотним літальним апаратам. Вартість одного перехоплювача становить 3–5 тисяч доларів, тоді як один "Шахед" коштує 120–150 тисяч доларів. Для нейтралізації 500–600 дронів-камікадзе на добу потрібно близько 1000 перехоплювачів.

Наразі головною проблемою є відсутність фінансових ресурсів для збільшення виробництва цих безпілотників приватними компаніями. Президент висловив надію, що цю проблему вдасться вирішити.

"Але у нас немає коштів, щоб приватні компанії збільшили виробництво. Це проблема, але думаю, ми впораємося", — сказав український президент.

Раніше в інтерв'ю Зеленський пояснив, куди направить ракети Томагавк, якщо їх передадуть США. Президент України запевнив, що битиме тільки по військових цілях окупантів РФ.

Також український лідер заявив, що Росія витрачає величезні кошти на агресію проти України: понад 350 млрд доларів щорічно. Тому санкції залишаються критично важливими. 

Володимир Зеленський безпілотники дрони війна в Україні дрон-камікадзе
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
