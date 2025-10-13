Диктатор Білорусі вважає, що без термінових перемовин з Путіним Україна буде знищена, причому братиме участь і Захід.

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко "дуже схвильований" майбутнім України. Він передрікає її знищення, як з боку свого друга диктатора Путіна, так і з боку Європи, яка бачить себе на заході Україні. А ще Лукашенко заявив, що не боїться Томагавків Трампа.

Всі ці свої крокодилові сльози "бацька" виплеснув на мікрофон російського пропагандиста Павла Зарубіна, що є персональним халдеєм Путіна і супроводжує його всюди, щоб "документувати для нащадків", повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чим так "схвильований" Лукашенко

Якщо стисло, то білоруський диктатор вважає, що існує реальна загроза зникнення України як незалежної держави у зв'язку з військовими успіхами РФ. Правда жодних фактів "успіхів РФ", як колись і всім відомих "мап з чотирма напрямками" він не пред'явив.

Лукашенко вважає, Володимиру Зеленському терміново треба сідати за стіл переговорів і домовлятись з Путіним.

"І хотілося б, щоб президент України почув мої пропозиції й зрозумів, що щастя йому на територію України ніхто не принесе, крім слов'янських держав, тому треба сісти й домовитися", — заявив диктатор Білорусі.

Також Лукашенко не забув розіграти стару карту "поділу України". Він сказав, що західні сусіди України можуть прагнути до анексії частини її території.

Також сумнозвісний "бацька" не боїться американських Томагавків (хоча на нього їх витрачати ніхто і не збирався). Лукашенко заявив, що його горда республіка має всі можливості захиститись від американських ракет.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський пояснив, куди направить ракети Томагавк, якщо їх передадуть США. Президент України запевнив, що битиме тільки по військових цілях окупантів РФ.

Також український президент розкрив процент ефективності дронів-перехоплювачів ЗСУ. Зеленський заявив, що це найекономніший спосіб протидії ворожим безпілотникам.