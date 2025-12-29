Відео
Зеленський відповів, чи ставили США дедлайни для підписання миру

Зеленський відповів, чи ставили США дедлайни для підписання миру

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 10:49
Зеленський анонсував зустрічі радників і лідерів Європи
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати не нав’язують Україні нових дедлайнів у переговорах. За його словами, Київ діє за власною стратегією та рухається крок за кроком відповідно до узгодженого плану дій. Зеленський повідомив, що наразі Україна працює над так званими відрізками плану, тобто чітким порядком рішень і етапів, які мають бути доопрацьовані та погоджені. Першим кроком має стати зустріч на рівні радників, яка запланована на найближчі дні.

Новина доповнюється...

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
