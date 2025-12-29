Зеленский анонсировал встречи советников и лидеров Европы

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не навязывают Украине новых дедлайнов в переговорах. По его словам, Киев действует по собственной стратегии и движется шаг за шагом в соответствии с согласованным планом действий. Зеленский сообщил, что сейчас Украина работает над так называемыми отрезками плана, то есть четким порядком решений и этапов, которые должны быть доработаны и согласованы. Первым шагом должна стать встреча на уровне советников, которая запланирована на ближайшие дни.

